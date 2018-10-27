Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir'deki çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan asfalt çalışmaları, diğer taraftan bazı caddelerin kilit parke taşı ile döşenmesi, diğer taraftan yol çizgi çalışmaları ile bisiklet yollarının oluşturulması çalışmaları aynı anda devam ediyor. Çünür Yenişehir'de gelinen son durumu yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Küçük eksikliklerimiz kaldı. Çünür Yenişehir ortaya çıktı. Bazı yollarımız asfalt bazı yollarımız kilit parke ile döşeniyor. Aynı anda mahallede yol çalışmaları tamamlanan caddelerde yol çizgi çalışmaları ile bisiklet yollarımızın yapımı da devam ediyor” dedi.

30 bin nüfusu barındıracak

Çünür Yenişehir'in 30 bin nüfusu barındıracağını aktaran Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, mahalledeki çalışmaların sona gelmesiyle birlikte mağaza ve marketlerinde ardı ardına açılmaya başladığını dile getirdi.

Yeni yol güzergahı yapılıyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni otogardan aşağıya inen yol ile birlikte üniversiteye dikine giden yoldan olmak üzere Çünür Yenişehir ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında halk otobüsü hatlarının çalışacağını ve bu konudaki çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

“Çünür Yenişehir huzur kentine dönüşecek”

Isparta'nın hemen hemen en büyük park ve yeşil alanlarının da yine Çünür Yenişehir'de bulunduğunu kaydeden Günaydın, “Bu mahallemiz yeşil alan bakımından da çok iyi. Yeşil alanların proje çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Mahallemizde 10'a yakın büyük yeşil alan bulunuyor. Bu yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu bir parkımızın yapımı tamamlandı. Çünür Yenişehir huzur kentine dönüşecek” görüşlerinde bulundu.

“26 milyon lira harcandı”

Çünür Yenişehir'in altyapı sorununun kalmadığını, asfalt için ise bir süre beklendiğini bunun da inşaat çalışmaları tamamlanmayan bölgelerden kaynaklandığını belirten Başkan Günaydın, “Mahallede inşaatı başlayamayan yüzde 30'luk bir alan vardı. Mahallede, yerleşim başlayınca asfalt çalışmalarına geçildi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaları hiçbir kurum ve kuruluş bu hızda yapamaz, bu hızı yakalayamaz. Bir ayda 50 km'ye yakın asfalt çalışması yapıldı. Ekiplerimiz, iş makinesi, araç ve gereçlerimiz hiç boş durmadı. Çünür Yenişehir'e 26 milyon lira harcandı. Bu kalıcı şehrimizin başta Çünür Yenişehir'e ve Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.