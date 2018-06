Davraz’a doğal park inşa ediliyor

Isparta Belediyesi Davraz Mahallesi Sosyal Tesisleri alanında park yenileme çalışmalarına başladı. Davraz Mahallesi’nin en geniş alanına sahip bölgede bulunan parktaki çalışmalar, yer döşemelerinin kaldırılmasıyla başlanırken, orta alanda bulunan havuzun da yıkım işi gerçekleştirildi. Belediye tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski Rus Pazarı olarak bilinen ve ardından da parka dönüştürülen alanın artık mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremediğini, eskidiğini ve günün şartlarına uygun olmadığını söyledi.

“Doğal bir park yapacağız”

Belediye Başkanı Günaydın, “Zamanında park alanını yapanların ellerine sağlık, burası bugüne kadar kullanıldı. Şimdi yeniden bu alana doğal bir park yapacağız” dedi. Belediye olarak yaptıkları her parkın kendisine has özelliklerinin bulunduğundan bahseden ve bunlara örnek olarak Şehitler, Gaziler ve Modernevler parklarını gösteren Başkan Günaydın, “Hepsi de ayrı özelliklere sahip. Her mahallemizin özelliğine göre parklar yapmaya çalışıyoruz. Her mahallemize özel tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak projelerimizi kendimiz çiziyoruz ve uyguluyoruz. Davraz Mahallemize de özel bir proje hazırladık. Bu parkımızda da tarihimizden anılar ve anıtlar olacak. Gül temasını her parkta olduğu gibi burada da uygulayacağız. Yine parkımızda yer soğanlı bitkiler dediğimiz çiğdem, mor menekşe gibi çiçeklerden oluşan bir alan yapacağız. Parkımızdaki oyun parkı küçük daha büyük ve modern bir oyuncak koyacağız” diye konuştu.

“Parkımız Davraz’ın simgesi olacak”

Başkan Günaydın, “Parkımıza özel olarak imal edilmiş olan ve kule şeklinde özel pergolalar konulacak. Yine parkımıza mermerden özel olarak tasarlanmış 15 civarında oturma gurubu konacak özel aydınlatmalar yapılacak. Kısacası parkımız Davraz’ın simgesi olacak. Şimdiden bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.