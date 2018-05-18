Davraz’da asfaltlama çalışması

Isparta Belediyesi bahar aylarıyla başlattığı altyapı ve dayanıklı asfalt çalışmalarına yaz aylarına yaklaşılan şu günlerde hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü Davraz Mahallesinde geçen gülerde asfaltın ön çalışması olarak bilinen yorgun asfaltı freze ile kaldırılırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce de eksik ve yıpranmış altyapı elden geçirildi ardından asfalt çalışmasına başlandı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Davraz Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Günaydın, “Davraz en büyük mahallelerimizden birisi. Burada da altyapı ve dayanıklı asfalt çalışması başlatmıştık. Buradaki çalışmaların ardından Yenice Mahallemize geçeceğiz. Yüzde 95 oranında şehrimizin altyapı çalışmaları bitmiş durumda. Altyapısı bitmiş bir vilayetiz. Yüzde 5 oranındaki alanı da Yeni Çünür, Yenice ve Dere, Davraz Mahalleri oluşturuyor” dedi.