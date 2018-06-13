Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak

Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, vefatının 3.yıldönümünde mezarı başında anılacak.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, vefatının 3.yıldönümünde Isparta-İslamköy’deki kabri başında anılacak. Anma ise 17 Haziran’da saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Törene Sayın Cumhurbaşkanımızın Temsilcisi, Hükümeti temsilen bir Bakanımız, Isparta Valisi, Isparta Garnizon Komutanı ve Isparta Belediye Başkanı ile merhumun aile efradı ve yakınları katılacaktır" denildi.