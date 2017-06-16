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16 Haziran 2017 18:34

Demirel’in anıt mezarı projesi Valiliğe teslim edildi

Türkiye’nin 9.

Demirel’in anıt mezarı projesi Valiliğe teslim edildi

16 Haziran 2017 18:34

Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için yapılacak anıt mezar projesi belli oldu. Aile üyeleri tarafından hazırlanan proje Isparta Valiliğine teslim edildi.


Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için yapılacak anıt mezar projesi Isparta Valiliğine teslim edildi. Vali Şehmus Günaydın’ın talimatıyla İl Özel İdaresi, Kamu İhale Kurulu’na başvurarak ihale sürecini başlattı.


Isparta Atebey ilçesi İslamköy Çalça Tepesi’nde yapılacak anıt mezar için 3 Temmuz 2017 tarihinde ihaleye çıkılacak. Anıt mezarın Demirel’in doğum günü olan 1 Kasım tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor. Demirel’in anıt mezarının yüksekliği 30 metre olacak. Bir kule bulunan anıt mezar projesinde merhum Demirel’in fotoğraf ve sözlerini içeren 2 farklı galeri de yer alacak.




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