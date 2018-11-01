Demirel'in doktoru konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi yaptı

Isparta'da konser sırasında fenalaşan soliste ilk müdahaleyi merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de doktoru olan Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen solist, hastanede ameliyata alındı.

Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan, Hamdi Üçpınarlar ve çok sayıda siyasetçi ve iş adamı katıldı.

Gecede Isparta Musiki Derneği konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Ayakta duran solist Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş'a ilk tıbbi müdahaleyi Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan solistin nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kadar gitti.

Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen solist, hastanede ameliyata alındı.