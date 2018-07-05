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05 Temmuz 2018 17:41

Devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli hizmete açıldı

Isparta’da 15 Temmuz’dan sonra devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli, Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na tahsis edilmesiyle birlikte, yapılan tadilat sonrasında hizmete açıldı.

Devletin FETÖ’den hazineye aktardığı Barla Oteli hizmete açıldı

05 Temmuz 2018 17:41


15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında FETÖ’den el konularak hazineye aktarılan yerlerden olan Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Barla Oteli, devlet desteğiyle tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden hizmete açıldı.


Isparta İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na tahsis edilen Barla Oteli’nin, 2 aylık çalışma ile 5 yıldızlı otel haline getirilerek ilçe ve bölge turizmine açıldığı belirtildi. Eğirdir ilçe merkezine 17, Bedre Plajı’na 12, Barla Köyü Çamdağı Mesire Alanı’na 8 kilometre uzaklıktaki, 85 yatak kapasiteli Barla Oteli’nın, Eğirdir Gölü manzaralı odaları ve restoranının yanı sıra, dinlenme salonları, ferah bahçesi, toplantı ve konferans salonları ile geniş otoparkıyla bölge turizmine katkı sunması hedefleniyor.


Uygun konaklama fiyatlarıyla hizmete sunulan Barla Oteli’nde 0-6 yaş aralığındaki çocuklardan ücret alınmadığı belirtildi.




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