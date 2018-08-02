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02 Ağustos 2018 14:02

Din kültürü öğretmeni kazada öldü

Isparta Şarkiraağaç-Konya Beyşehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 sürücüden biri öldü.

Din kültürü öğretmeni kazada öldü

02 Ağustos 2018 14:02

Ölen sürücünün Şırnak’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tüzün (25) yönetimindeki 34 AK 0568 plakalı otomobille, Osman B. idaresindeki 32 SL 772 plakalı araç dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç-Beyşehir yolu arasında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesiyle üzerine olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine sevk etti.


Yaralı Mustafa Tüzün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Osman B. ise Isparta’da başka bir hastaneye sevk edildi.


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mustafa Tüzün’ün Şırnak’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Mustafa Tüzün’ün ayrıca, Aksaray İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün’ün oğlu olduğu ve bugün Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi.




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