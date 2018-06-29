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29 Haziran 2018 16:39

Direkte mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Isparta’da telekomünikasyon direğine çıktıktan sonra mahsur kalan yavru kedi, aşağı inemeyince itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda merdivenle kurtarıldı.

Direkte mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

29 Haziran 2018 16:39


İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında Gülcü Mahallesi 3513 sokak üzerinde, yavru bir kedinin direkte mahsur kaldığı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.


Ola yerine sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yere merdivenli araçlarıyla gelerek çalışma başlattı.


Ağaç telekomünikasyon direğinde asılı kutu üzerinde mahsur kalan yavru kediye, merdivenli itfaiye aracıyla yaklaşıldı.


Yavru kedinin ani bir hareketle zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüten ekipler, bir süre uğraştıktan sonra yavru kediyi kurtarmayı başardı.


Korktuğu için kurtarıldıktan sonra bir süre vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek sevilen yavru kedi daha sonra doğaya bırakıldı.




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