Doğru Ailesinden geriye kızları kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, emekli polis olan babasının silahıyla dehşet saçarak, anne ve babasını öldürdükten sonra çatıya çıkıp kendisine ateş etmek suretiyle düşerek hayatını kaybeden gencin cenazeleri memleketleri Isparta’da toprağa verildi. Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü Kasabası’nda olan baba Adem Doğru (47) anne Suna Doğru (41) ve Mert Ali Doğru’nun (17) cenazeleri dün gece getirilerek morga konuldu. Morgdan alındıktan sonra, ilk olarak helallik alınmak üzere Doğru ailesinin baba ocağına getirilen cenazeler ardından Hüyüklü Camii’ne nakledildi.

Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi

Aileden geriye kalan tek fert Pınar Doğru ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Öğle namazına müteakip kılınan 3 ayrı cenaze namazının ardından, anne - baba ve oğulun cenazeleri ardı ardına omuzlarda son kez taşınarak, mezarlığa götürüldü. Doğru ailesinin 3 ferdi daha sonra burada son yolculuklarına uğurlandı.

Yıldız: “En sonunda ‘Düzeldik, iyiyiz’ demişlerdi ama kabirlerinde rahat etsinler artık, söylenecek başka bir şey yok”

Cenaze törenine katılanlardan Hüyüklü Kasabası Belediye Başkanı Hasan Yıldız, “Durum belli, üzücü ve hazin bir durum. Aydın’da polisti. Yaklaşık 26 senelik falan polisti, 25 yıldır da evli. Bizim dayımızın çocuğu olur. Bir kaç senedir ailenin problemleri olmuş. Bir takım tatsızlıkları olmuştu aile içinde ama ‘Anlaştık, barıştık’ demişlerdi. En sonunda ‘Düzeldik, iyiyiz’ demişlerdi bana. Bir hafta önce görüşüldüğünde ve Aydın’a gittiğimizde de, yanlarında misafir olarak konaklayan bir tanıdığımız çok iyi ve mutlu olduklarını söylemişti. Adem - Suna Doğru’nun 2 çocuğu vardı, biri kızı diğeri de oğluydu. Oğul, anne ve baba gitti. Şimdi bir kızı var. Kızı da üniversite son sınıfta okuyor, bu yıl bitecekti. Böyle üzücü bir hadise. Olay olduktan sonra emniyetten beni aradılar. Biz gittik, oradaki otopsiler bittikten sonra cenazelerini getirdik. Bugün öğlen namazına müteakip defnediyoruz. Allah rahmet eylesin, kabirleri nur olsun, kabirlerinde rahat etsinler artık, söylenecek başka bir şey yok” dedi.

Aydın’da yaşanan hazin olay

Olay Aydın’da geçtiğimiz gün sabah saat 05.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1106 Sokak’ta bulunan Çınar Apartmanı’nda meydana gelmiş, apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna ve babası Adem Doğru’yu beş kez ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son vermişti.