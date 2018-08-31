Türkiye genelinde yaşanan dolu afetinin, elma üretimi yapılan diğer illere oranla Isparta’nın Eğirdir ilçesinde daha az meydana geldiğini kaydeden Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, kalite ve rekolte yönünden bu yıl Eğirdir elmasının altın yılını yaşayacağını söyledi.

“Bu yıl Eğirdirli elma üreticisinin yüzü gülecek”

Sarıdoğan, yurtta elma yetiştirilen diğer bölgelerde ürünün bu yıl dolu afetinden hasar gördüğünü ve kalitenin düşük olduğunu belirterek, Eğirdir’de hem elma kalitesinin yüksek olmasının hem de rekoltenin yüksek olmasının elma fiyatlarına yansıyacağını ve bu yıl elma üreticisinin yüzünün güleceğini ifade etti.

Golden ve starking cinsi elma hasadının bu yıl önceki yıllara göre daha erken başlayacağını kaydeden Ziraat Odası Başkanı Sarıdoğan, "Önümüzdeki hafta içerisinde golden ve starking cinsi elmaların hasadına başlanacak. Diğer bölgelerde dolu hasarının olması ve kalitenin düşük olması, Eğirdir Elması’nın bu yıl altın yılını yaşayacağını gösteriyor. Halen bahçelerde elmanın kilosu 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında değişiyor. Sanayi tipi elmanın kilosu ise 30 kuruştan alıcı buluyor. Bu fiyatların önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Dünyanın en güzel elmasının yetiştirildiği Eğirdir’de, elma üreticilerimize bereketli hasat diliyorum" dedi.