Eğirdir Arıtma Tesisi Tadilatı Tamamlandı

Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Kokuyu önlemek için tesis içerisine Lavanta ve çeşitli ıtri bitkilerle süsledik" dedi.

Geçtiğimiz yıl ilçedeki terfi merkezlerini yenileyen Eğirdir Belediyesi, bu yıl da Arıtma tesisinde başlattığı tadilat çalışmalarının sonuna geldi. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, tadilatın dışında, peyzaj düzenlemesi ve kanalizasyon kokusunu önlemek amacıyla tesis içerisine lavanta, ıhlamur gibi kokulu bitkiler dikerek, kokuyu ört bas ettiklerinin altını çizdi.

Arıtma tesisindeki tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "1989 yılında belediye başkanı seçildiğimde şehir şebekesi inşaatını bitirerek, bu tesisin yapımına başladık. Maliye Bakanlığından burayı teslim aldıktan sonra, 1993-1994 yılından sonra tıkır tıkır çalışan bir tesis inşa ettik. Ama herkesin ağzında arıtma çalışmıyor, göle sızıntısı çoğaldı, göl yandı yıkıldı diye bir çok iddiada bulunuldu, konuşuldu. Bizim arıtma tesisimiz 30 yıldır sürekli çalışıyor. Biz bunu ispat edebiliriz. Bizim kadimden gelen atalarımızın göl üzerine titizliği vardı. Pislik atılmaması konusunda bir alışkanlığı vardı, o dönem bu yüzden böyle bir uygulamayı hayata geçirmiştik. Bu belediye başkanlığı dönemimde de arıtma tesisinin üst yapısının bir kısmını çamurdan kurtararak, beton aşınmalarını tamir ettik, içinin borularını ve çalışmaya elverişi kalamayan mekanizmalarını değiştirdik, dökülmelerini tamir ettik.Sonuçta burası 30 yıldır çalışan bir tesis. Deformasyona uğradığını gördükten sonra böyle bir tadilat projesini gerçekleştirdik. Malzemelerini temin ettik ve daha iyi çalışabilir hale getirdik" dedi.

Kokuyu önlemek ve görüntü açısından bölgeye peyzaj çalışması yaptıklarını ifade eden Şengöl, "Lavanta ve Ihlamurlar dikerek kötü kokunun da önüne geçtik. Fotoğraf çektirmek isteyenlere bir mekan haline getirdik diyebiliriz. Aroması yüksek çiçekleri üreterek Allah’ın bize verdiği çok büyük üstünlüğü bulunan İlçemizde, kanalizasyon kokusunu önlemek amacıyla bu çok kokulu bitkileri bu alana diktik. İnşallah bir kaç yıl sonra gelinli bir park haline gelecek."