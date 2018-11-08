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Eğirdir Belediye şirketinden satılık göl manzaralı daireler

Isparta Eğirdir Belediyesi şirketi tarafından Eğirdir Gölü manzaralı daireler satışa çıkarıldı.


Eğirdir Belediyesi'ne ait Gölbelde Şirketi tarafından yaptırılan daireler satışa sunuldu. Yüzde 70'i tamamlanan daireler avantajlı fırsatlarla satılacak. Şirket Müdürü Osman Coşkunsu, uygun fiyatlarla satılacak olan dairelerden örnek olarak hazırlanan evi görmek isteyenlerin ve satın almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini söyledi.


Coşkunsu, konuyla ilgili detaylı bilgilerin telefon veya bizzat iletişim kurularak alınabileceğini belirtti.

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