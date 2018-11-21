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Eğirdir Belediyesi, Tren Garını kiraladı

Isparta’nın Eğirdir Belediyesi, Tren Garını kiraladı.

Isparta'nın Eğirdir Belediyesi, Tren Garını kiraladı.


Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile Eğirdir Tren Garı'nın kiralanması protokolünü imzaladı. Protokol ile Eğirdir Tren Garı'ndaki 2 adet bina ve açık alan, Eğirdir Belediyesine kiralandı. Belediye tarafından düzenlemesi yapılacak garı ve lokomotif çevresi açık alan müzesine dönüştürülecek.


Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Eğirdir'imize nostalji de olsa Trenin gelmesi, boş bulunan harabe binalarının aktif hale gelmesi, Garın korunmasını ve sahip çıkılması adına yapılan protokolün hem Demiryollarına, hem de Eğirdir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Gerekli çalışmaları yaparak Tarihi Tren Garı'nı cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

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