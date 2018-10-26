Eğirdir Belediyesi'nde görev değişiklikleri

Eğirdir Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdür Vekilliğinde görev yapan Ümit Metin Zabıta Müdürlüğü’ne, Ayniyat Saymanı olarak görev yapan Mehmet Sabah ise Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atandı.
Eğirdir Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdür Vekilliğinde görev yapan Ümit Metin Zabıta Müdürlüğü'ne, Ayniyat Saymanı olarak görev yapan Mehmet Sabah ise Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atandı.
14 yıldır Eğirdir Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekilliği görevini sürdüren Ümit Metin, Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ün imzasıyla Zabıta Müdürlüğü görevine atandı. 11 yıldır Eğirdir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde Ayniyat Saymanı olarak görev yapan Mehmet Sabah ise, 2018 yılı Mahalli İdareler görevde yükselme müdürlük sınavını kazanarak, Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı.