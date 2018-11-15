Eğirdir Belediyespor Yelken Takımı Bodrum'a gidiyor

Eğirdir Belediyesi Yelken Takımı, Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde düzenlenecek olan TYF Atatürk Kupası Yelken Yarışlarına katılacak.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan TYF Atatürk Kupası Yelken Yarışları 17-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Bodrum Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde yapılacak. Yarışlara Eğirdir Belediyespor Yelken Takımı sporcuları, Arif Aslantürk, Zeliha Nur Demirbaş, Zeliha Sevde Vural, Yaşar Bal, Mine Ertap, Aybars Kaya, İlke Dikmen, Yunus Emre Karagöz, Ahmet Sağlam, Atatkan Öğüt, Elif Ilgaz Çam ve Yaren Söylemez katılacak.

TYF Atatürk Kupası Yelken Yarışlarının Laser 4.7, Radial ve Standart sınıfları için seçme kriterlerinden biri olacağını belirten Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, “Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atatürk Kupası Yelken Yarışları Optimist, Laser 4.7, Radial ve Standart sınıflarında yapılacak. Bu yarışlar Laser 4.7, Radial ve Standart sınıfları için seçme kriterlerinden biri olacak. Yarışlar açık statüde yapılacak” dedi.