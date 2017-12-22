Eğirdir Dağ Komando Okulu kapılarını gençlere açıyor

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdür Ali Şanal ve Müdür yardımcısı Şenol Taşcı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i ziyaret ettiler. Ziyarette Bozdemir, gençlere Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Kayak ve Zor Şartlarda Hayatı İdame Sağlamak gibi alanlarda eğitim imkânı sağlayabileceklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin de çocuklarımızın bu imkânlardan faydalanabilmeleri için hemen planlama yapacaklarını söyledi.

Şanal ise “Eylül ayında Sarıidris Kasabasında yapılan İlçe Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Toplantısında alınan karar doğrultusunda ilçemiz MEB eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezimizin eğitim ve eğitim yeri imkanlarından faydalanmak isteğimizi komutanımıza ilettik. Yapacağımız çalışma için bilgi verdik. Komutanımız gençlere, Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Kayak, Zor Şartlarda Hayatı İdame sağlamak gibi alanlarda eğitim imkânı sağlayabileceklerini, yapacağımız bu tür çalışmalara sonuna kadar destek vereceklerini söylediler" dedi.