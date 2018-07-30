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30 Temmuz 2018 18:14

Eğirdir Elmaspor’da sezon hazırlıkları

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Eğirdir Elmaspor’da sezon hazırlıkları

30 Temmuz 2018 18:14

Lig’i takımlarından Isparta Eğirdir Elmaspor’da transferler tamamladı.



12 sporcu ile yeni sözleşme imzalayan Eğirdir Elmaspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-yeşilliler, dış transferde Payas Belediyespor’dan Mustafa Soner, Park Antalya’dan Halil Kargıage, Denizli Büyükşehir Belediyespor’dan Onur Binatlı, Halk Bankası’ndan Oğuzhan Tiryaki, Karacabey Belediyespor’dan İlhan Sarıaydın, Galatasaray Spor Kulübü’nden Mehmet Yıldız’ı transfer etti. Elmaspor iç transferde ise Mert Erfidan ve Okay Serçe ile sözleşme imzaladı.


Eğirdir Elmaspor Voleybol takımını Antrenörler Mehmet Mansuroğlu ve Aziz Sayı çalıştıracak.


Yeni transferlerle güçlerine güç kattıklarını söyleyen Eğirdir Belediyespor Başkanı Abdullah Turan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.




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