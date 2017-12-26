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26 Aralık 2017 09:22

Eğirdir Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

Eğirdir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu 22 Ocak 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Eğirdir Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

26 Aralık 2017 09:22


Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, Genel Kurulun 22 Ocak Pazartesi günü Belediye Salonunda yapılacağını söyledi. Başkan Öngün, normalde seçimli kongrelerin dört yılda bir yapıldığını, ara yıllarda ise mali genel kurul toplantılarının yapıldığını söyledi. Ülkemizdeki Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin, Bakanlığa mali genel kurulların kaldırılması yönünde teklif verdiğini, kooperatiflere külfet getirdiği gerekçesiyle, bu teklifin mecliste kabul gördüğünü anlatan Öngün, seçimli genel kurul toplantılarının böylelikle üç yılda bir yapılmasının kararlaştırıldığını ve ülkemizdeki tüm esnaf kefalet kooperatiflerinin yeniden kongrelerle seçim yapmalarının öngörüldüğünü ifade etti.




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