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11 Haziran 2018 15:58

Eğirdir Göktaş Mahallesi Köy statüsüne kavuştu

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde yaklaşık 25 yıldır mahalle statüsünde olan Göktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla köy statüsüne kavuştu.

Eğirdir Göktaş Mahallesi Köy statüsüne kavuştu

11 Haziran 2018 15:58


30 Ocak 2017 tarihinde Eğirdir Göktaş Mahallesinde yapılan referandum sonucu 1 oya karşı 191 oy ile mahalle halkı köy olma isteklerini teyit etmişlerdi. Referandumun ardından Vali Şehmus Günaydın, Isparta İl Genel Meclisi ve İl İdare Kurulunun olumlu görüşü İçişleri Bakanlığına iletilmişti.


Mahalle halkının beklediği karar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla kesinlik kazanarak Köy statüsüne kavuştu.


Göktaş Muhtarı Hüseyin Kuzu da, Bakan Süleyman Soylu ve Vali Şehmus Günaydın’a teşekkür etti.




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