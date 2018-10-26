Eğirdir Gölü, lavanta bahçeleriyle birleşiyor

'Bizim Eğirdir Platformu' yöneticilerinin Eğirdir Gölü çevresinin lavanta bahçeleriyle süslenmesi için hazırladığı fikir projesi uygulamaya konuldu.

Son yıllarda lavanta üretimi ve lavanta bahçeleri ile gündeme gelen Keçiborlu ilçesi Kuyucak Köyü'nü yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi ve Kuyucak Köyü'nün lavanta turizmiyle canlanması üzerine Bizim Eğirdir Platformu (BEP) yöneticileri harekete geçti. Yöneticilerin, Eğirdir Gölü çevresinin lavanta bahçeleriyle süslenmesi için hazırladığı fikir projesi uygulamaya konuldu.

BEP Başkanı Çetin Meydan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Demirel'in fikir projesi, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ın girişimleriyle gerçeğe döndü. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sorkuncak Köyü Gökbelen mevkiinde hazineye ait 100 dönüm çalılık ve makilik alan, Lavanta bahçeleri için tahsis edildi.

Sorkuncak Köyü Gökbelen mevkiinde tahsis edilen 100 dönüm arazi Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlenip taraklanırken, Eğirdir Gölü'ne kuşbakışı bakan bu araziye 15 Kasım tarihine kadar 55 bin adet lavanta fidanı dikileceği açıklandı.

Sorkuncak Köyü Muhtarı İbrahim Eroğlu, köylerinde gül ve safran bahçelerinin de bulunduğunu, Gökbelen mevkiinde göl manzaralı lavanta bahçelerinin de oluşmasıyla, önümüzdeki yıldan itibaren turizmde hareketlilik

yaşanmaya başlanacağını dile getirdi.