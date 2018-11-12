Eğirdir Gölü'nde su çekildi, iskele ortada kaldı

Yalvaç ilçesine kıyısı bulunan Eğirdir Gölü'nün Taşevi Plajı'nda yakın zamanda çekilen görüntüler, göldeki su seviyesinin düşüşünü gözler önüne sererken, meydana gelen durum endişeye yol açtı. Eğirdir Gölü kıyısında çekilen sulardan geriye çamur, balçık ve ortada bulunan iskele kaldı.

Çekilen görüntüler korkuttu

Isparta Eğirdir Gölü'nde kuraklık, buharlaşma ve sulama nedenleriyle su seviyesi geçtiğimiz yıla göre son 1 yılda yaklaşık 55 santimetre düştü. Göldeki çekilmenin en bariz görüldüğü yerlerden biri de Yalvaç ilçesindeki Taşevi Plajı oldu. Eğirdir Gölü'ne sınırı bulunan ve Yalvaç'ın Aşağıkaşıkara köyündeki Taşevi Plajı'nda suların çekilmesiyle geride kalan görüntü korkuttu.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, kıyıda daha önceleri suyun üstünde olan iskele ortada kalakalırken, çevredeki çamur ve balçıklar da suyun yakın zamanda çekildiğini gözler önüne serdi.

Gölde, balıkçıların daha önceleri gölün açıklarında kalan kısımda yaptıkları balıkçılık faaliyetleri için kurulan mini tesisler, suların çekilmesiyle birlikte yüzeyde kaldı.

Umutlar kışın beklenen yağışta

Suyun çekilmesiyle gölde çekilen görüntüler cep telefonu kameralarınca böyle görüntülenirken, tehlikeli görüntünün önümüzdeki kış ayında bol yağış ile ortadan kalkması bekleniyor.

‘Endişelenecek bir durum yok' denilmişti

Öte yandan bir süre önce yapılan açıklamalarda Eğirdir Gölü'nde en fazla su kaybının buharlaşmadan kaynaklandığını ifade edilmiş, şu an için ise endişelenecek bir durumun olmadığı, önümüzdeki kış ve bahar aylarında Eğirdir Gölü su seviyesinin tekrar yükselişe geçeceği kaydedilmişti.