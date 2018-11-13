Eğirdir Kaymakamından sevindirici haber: "Şu an için tedirgin olunmasına gerek yok"

Türkiye'nin 2. büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde son yıllarda görülen düşüş endişelendirirken, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, gölün takip altında olduğunu ve su seviyesindeki azalma ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Gölü su seviyesinde geçtiğimiz yıla oranla 58 santimetre düşüş gözlendiğini, düşüşün en büyük etkeninin yurt genelinde yaşanan kuraklık olarak belirlendiğini, Eğirdir Gölü'nden Kovada Gölü'ne can suyu salınmasının da su seviyesinin düşmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Minimum kodun 1.5 metre üzerinde

Kovada Gölü'nü korumak amacıyla yıl boyu Eğirdir Gölü'nden salınan suyun artık salınmadığını dile getiren Kaymakam Akdaş, Eğirdir Gölü'nün Devlet Su İşlerinin (DSİ) sürekli takibi altında olduğunu, Eğirdir Gölü minimum su kodunun 914 metre olarak belirlendiğini ve halen su seviyesinin minimum kodun yaklaşık 1.5 metre üzerinde olduğunu açıkladı.

"Şu an için tedirgin olunmasına gerek yok"

Yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşanan kuraklığın ülkedeki tüm gölleri, kaynakları olumsuz etkilediğini de bildiren Kaymakam Akdaş, DSİ tarafından gölün titizlikle takip edildiğini yineleyerek "Önümüzdeki aylarda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Halkımızın hassasiyetini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak şu an için tedirgin olunmasına gerek yok" dedi.

"Küresel ısınmanın olumsuz etkisi Eğirdir Gölü'nde de hissedilmektedir"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göllerimizin son yıllarda karşılaştığı sorunlar önemli boyuttadır. Küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi Eğirdir Gölü'nde de hissedilmektedir. Gölü besleyen büyük akarsular bulunmayışı, yağış azlığı ve sıcak geçen gün sayısının fazlalığı ile beraber, buharlaşma, gölün membaında ve mansap havzasında tarımsal kullanım, içme ve kullanma suyu ve çevresel sebepler ile su taleplerinin artışı göl seviyesinin beklenenden yaklaşık 60 santim aşağıda su yılını tamamlamasına ve fiili olarak gölün bugünkü seviyesinin 916,18 metreye düşmesine neden olmuştur. Eğirdir Gölü'nden sulama ve içme suyu amaçlı olarak yararlanılmaktadır. Doğrudan gölden su temin eden projeler: Atabey, Hoyran, Senirkent 1. ve 2. Merhale, Gelendost 1. ve 2 merhale, Boğazova, Tokmacık-Çaltı, Barla Sulamaları- yanı sıra KHGM pompaj sulamaları da mevcuttur. Ayrıca, Isparta ili içme ve kullanma suyu teminini de Eğirdir Gölü'nden sağlamaktadır" denildi.

"Burdur Gölü Ar-Ge çalışmasından çıkacak sonuçlar bölgedeki tüm göllerde uygulanacak"

Açıklamanın devamında "Göle gelen fiili akımın uzun yıllar ortalaması yıllık 800 hm3 ‘tür. Planlanan tahsis miktarı 350 hm3, fiili olarak çekilen su miktarı 174 hm3 tür. KHGM projeleri, halk sulamaları ve içme suyu çekiminin de toplamda 20-50 hm3 arasında değiştiği düşünülmektedir. Yani görüldüğü gibi depolama tesislerimizde tutulan su miktarı belli olup, suyu vatandaşlarımızın ihtiyacı için inşa etmekteyiz. Gölün üzerindeki en büyük baskı buharlaşmadır. Yıllık buharlaşmanın da göl aynasının sığ olması nedeni ile ortalama 500 hm3 olduğu hesaplanmıştır. Eğirdir Gölü'nden pompajla, gölü besleyen dereler üzerinde kurulu gölet ve baraj sulamaları ile toplamda bugüne kadar 110 bin dekar tarım arazisi suya kavuşturulmuştur. Bu rakama Kovada sonrası yer alan sulamalar dahil değildir. Kurak dönemlerde yaşanan olumsuzlukların daha az hissedilir ve önü alınabilir olması adına kurumumuz göl çevresinde yer alan tüm sulama tesislerinde kapalı sulama sistemlerine dönüş için gerekli proje ve inşaat çalışmalarını titizlikle sürdürmekte, günümüzün ekonomik koşulları da dikkate alınarak peyderpey yatırım programı da dikkate alınarak hayata geçirmektedir. Burdur Gölü Ar-Ge çalışmasından çıkacak sonuçlar da dikkate alınarak bölgedeki başta Burdur ve Eğirdir Gölleri olmak üzere tüm göl, gölet ve barajlarda gerekli tedbir ve uygulama çalışmaları başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.