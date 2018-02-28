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28 Şubat 2018 15:14

Eğirdir Masterler ilçeye döndü

Antalya’da düzenlenen Şelale Cup 2018 turnuvasında 3.

Eğirdir Masterler ilçeye döndü

28 Şubat 2018 15:14

olan Eğirdir Masterler Futbol Takımı ilçeye döndü.


Eğirdir Masterler Futbol Takımı 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde düzenlenen Şelale Cup 2018 turnuvasından 3. olarak ilçeye döndüler. Eğirdir Masterler, Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü ziyaret ettiler. Ziyarette Eğirdir Masterler Kulüp Başkanı Veli Nehir, "İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek 12 takımın katıldığı turnuvadan 3. olarak döndük. Daha güzel başarılara imza atacağımızın sözünü buradan verebilirim. Her zaman bizim yanımızda olan Belediye Başkanımız Ömer Şengöl’e teşekkür ederiz" dedi.


Ömer Şengöl de "Her türlü maddi manevi sizlerin yanındayız. Daha güzel başarıları bekliyorum. Eğirdir’imizi en iyi şekilde temsil ettiğinizin inancındayım. Önemli olan gittiğiniz yerde ilçemizin adını duyurmaktı. Hepinizi tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim" dedi.




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