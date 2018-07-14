Eğirdir Motosiklet Festivali’ne yoğun ilgi

Eğirdir Belediyesi ve Isparta Kulüpler Birliği işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğirdir 3.Uluslararası Motosiklet Festivali için motorcular Sakin Şehir Eğirdir’e akın etti. Yaklaşık 300 motorcunun katıldığı festivale kayıt yaptırıp çekilişe katılmaya hak kazanan kişi sayısı 520 olarak açıklandı.

Festival kapsamında Aksu Zindan Mağarasına sürüş gerçekleştiren motorcular, Akpınar Seyir Tepesine ve Isparta’ya toplu halde sürüş gerçekleştirdiler. Keçiborlu Kuyucak’daki lavanta bahçelerine ziyarette bulunarak fotoğraf çekildiler.

Saat 17.00 ile 19.00 arası çeşitli yarışlar yapan motorcular, gönüllerince eğlendikten sonra akşamında grupların konserleriyle eğlencenin doruklarına ulaştılar.