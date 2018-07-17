Eğirdir SAREM, Kayserili Su Ürünleri Yetiştiricilerini bilgilendirdi

Toplantıya, Enstitü Müdürü Şakir Çınar, Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut, Ziraat Yüksek Mühendisi Soner Savaşer ve Veteriner Teknikeri Gürkan Koçer, su ürünleri yetiştiricileri adına Kayseri Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ahmet Sermed ve bölgedeki su ürünleri yetiştiricileri katıldılar.

Eğirdir SAREM Müdürü Şakir Çınar, Toplantıda su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, Üreticilerin özellikle balık hastalıkları konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Eğirdir SAREM Müdürlüğünün kendilerine her zaman yardımcı olacağını söyledi.