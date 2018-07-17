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17 Temmuz 2018 13:44

Eğirdir SAREM, Kayserili Su Ürünleri Yetiştiricilerini bilgilendirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Kayseri’de bulunan su ürünleri yetiştiricileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğirdir SAREM, Kayserili Su Ürünleri Yetiştiricilerini bilgilendirdi

17 Temmuz 2018 13:44


Toplantıya, Enstitü Müdürü Şakir Çınar, Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut, Ziraat Yüksek Mühendisi Soner Savaşer ve Veteriner Teknikeri Gürkan Koçer, su ürünleri yetiştiricileri adına Kayseri Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ahmet Sermed ve bölgedeki su ürünleri yetiştiricileri katıldılar.


Eğirdir SAREM Müdürü Şakir Çınar, Toplantıda su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, Üreticilerin özellikle balık hastalıkları konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Eğirdir SAREM Müdürlüğünün kendilerine her zaman yardımcı olacağını söyledi.




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