Eğirdir Tren Garı Kültürel Miras Alanı Peyzaj Tasarımı Proje Sergisi

SDÜ Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Eğirdir Tren Garı Kültürel Miras Alanı Peyzaj Tasarımı projeleri ve maketleri Eğirdir Belediyesinin Limanı içinde bulunan salonunda sergilendi. Açılışa Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Öğretim üyesi Şehriban Eraslan, "Öğrencilerimizle güzel çalışmalar yapmaya çalıştık. Bize yardımlarınız için teşekkür ediyoruz. Her şey Eğirdir için. Sergimize hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Sergiyi Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, öğretim görevlileri birlikte açtı. Sergiyi gezen ve projeleri hazırlayan öğrencilerden anlatımlarını dinleyen Kaymakam Abdullah Akdaş ve Başkan Ömer Şengöl, emeklerinden dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ettiler.