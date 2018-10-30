İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğirdir Veteranlar Manavgat Elit CUP şampiyonu oldu

Eğirdir Veteranlar takımı Manavgat Elit CUP turnuvasında şampiyonluğu kazandı.


Eğirdir Veteranlar takımı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen Veteranlar Manavgat Elit CUP turnuvasına katıldı. 12 takımın katıldığı turnuva, Side Star Resort Otel'de gerçekleştirildi. Eğirdir Veteranlar çıktığı 7 maçın 6'sını kazanıp 1 maç da berabere kalarak turnuvanın şampiyonu oldu. Eğirdir Veteranlar 25 kişilik kadrosuyla katıldığı Manavgat Elit CUP turnuvası şampiyonluk kupasını kazanarak Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e getirdiler.


Eğirdir Vetaranlar takımı kendilerine destek olan Başkan Şengöl'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.