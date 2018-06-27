Eğirdir Yaz Futbol Okulu Açılıyor

Eğirdir Spor Kulübü Derneği, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile Temmuz-Ağustos ayları arasında ücretsiz Yaz Futbol Okulu açılacak. Yaz futbol okuluna katılacaklar olan 2005-2006-2007-2008-2009 doğumlular müracaatlarını Eğirdir Belediyesine yapabilecek.

Eğirdirspor ve Eğirdir Belediyesi adına Futbol Kursu sorumlusu Hasan Er, "Eğirdirspor Kulübü Başkanımız Halil İbrahim Uysal ve Belediye Başkanımız Ömer Şengöl’ün büyük destekleriyle ilçemizde sporun alt yapısını oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önemli adımlar kat ettik. Yaz futbol kursunda güzel sonuçlar alınıyor. Yetenekli çocuklarımızı geleceğe taşımak için gayret sarfediyoruz. Eğirdir’de spora emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz futbol Okulu’na katılacak çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, severek spor yapmalarını sağlıyoruz. Ailelerin de gönül rahatlığı ile çocuklarını güvenli bir şekilde gerçekleşen spor okulumuza göndermeleri bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın kurslara servisle gelmelerine olanak sağlayan Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.