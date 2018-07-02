Eğirdir Yukarı Gökdere Yayla Şenliği

Eğirdir’in Belkuyu yaylasında, Yukarı Gökdere Köyü Muhtarlığı tarafından ilk kez düzenlenen şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Köroğlu ve Yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök ve vatandaşlar katıldı. Yukarı Gökdere Köyü’ne 10 kilometre mesafede, Davraz Dağı eteğindeki 2 bin 50 rakımlı yayla olan Belkuyu Yaylası Şenliğine katılanlara muhtarlık tarafından kavurma, pilav, helva ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Davraz Dağı zirvesinden şenlik alanına yamaç paraşütü ile bir atlayış gerçekleştiren İsmail Ural Sarı Şenliğe ayrı bir renk kattı.