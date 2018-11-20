Eğirdir'de 55 bin lavanta toprakla buluştu

Isparta'nın Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü'ne 55 bin adet lavandin (intermedia) cinsi Lavanta dikildi.

Bizim Eğirdir Platformu'nun (BEP) öncülüğünde Sorkuncak Köyü'nde 100 dönüm arazi üzerine 3x1 aralığında 55 bin adet lavandin (intermedia) cinsi Lavanta dikildi. Sorkuncak Köyü Gökbelen Mevkiinde tahsis edilen 100 dönüm arazi Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlenip taraklanırken, Eğirdir Gölü'ne kuşbakışı bakan bu araziye dün 55 bin adet lavanta fidanı dikildi.

Lavanta dikim törenine, Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay, Eğirdir Tarım ve Orman ilçe Müdürü Uğur Turgut, Orman İşletme Müdürü Zafer Korkmaz, Orman İşletme Şefi İzzet Akgün, BEP Başkanı Çetin Meydan ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kaymakam Akdaş, “100 dönüm araziye 50 bin lavanta fidanı toprakla buluşacak. Ben inanıyorum ki bu oluşum Eğirdir Turizminin geleceği için çok önemli. Eğirdir görsel peyzaj değerleriyle önemli bir ilçe. Buna ilave olarak mor renkli bir destinasyonun buraya girmesi harika bir alternatif bir turizm imkanı sunacak. Sorkuncak Köyümüz 850 nüfusa sahip bizim en büyük köylerimizden ve en çalışkan köylerimizden bir tanesi. Ben inanıyorum ki buranın etrafındaki vatandaşlarımız da burayı gördükten sonra her yerin lavantaya dönüşeceğine inanıyorum. Lavanta alınımız ne kadar genişlerse bizim de potansiyelimiz o kadar artar” dedi.

Lavanta fideleri toprakla buluştu

Konuşmaların ardından Kaymakam Abdullah Akdaş ve beraberindekiler hazırlanan alana ilk lavanta fidelerini dikerek hayırlı olması temennisinde bulundu.