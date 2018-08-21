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21 Ağustos 2018 15:57

Eğirdir’de Bayramlaşma

Mübarek Kurban Bayramı nedeniyle, bugün Eğirdir Belediye Başkanlığı’nda bir Bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Eğirdir’de Bayramlaşma

21 Ağustos 2018 15:57


Bugün saat 14.00-14.30 arasında gerçekleştirilen Bayramlaşma törenine; Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Dini bayramların önemine vurgu yapan Kaymakam Abdullah Akdaş, bayramlaşma törenine katılanlar yanısıra, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik etti.



Huzurevi’nde Bayramlaşma


Kurban Bayramı nedeniyle, Eğirdir Huzurevini ziyaret eden Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu ve Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl Huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladılar.


Eğirdir Huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öpen ziyaretçiler birlikte bayram tatlısı yiyerek, bir süre sohbet ettiler.




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