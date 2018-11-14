Eğirdir'de diabete dikkat çekilen hareketli yaşam yürüyüşü

Yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet konusunda her yıl milyonlarca insanın bu hastalık nedeniyle farklı sağlık sorunları yaşaması ve öldüğüne dikkat çekilen yürüyüşte, İlçe Hak Sağlı Müdürlüğü görevlilerince gönüllü katılımcıların kan şekeri ölçümü yapıldı.

Eğirdir Limanı'ndan başlayıp, Yeşilada etrafı dolaşılarak bitirilen yürüyüş etkinliğine, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, ilçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay, Halk Eğitim Müdürü Ali Şanal ve kurum personelleri ile belediye çalışanları, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Eğirdir Belediyesi tarafından yürüyüşe katılanlara elma ve su ikram edildi.

Özdemir: “Diyabet hastalığından korumak için daha hareketli bir yaşama davet ediyoruz”

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunarak, insanları hareketli bir yaşama davet eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, “Diyabet hastalığı ülkemizde çok yaygın olarak görülmekte olup en temel sebeplerinden genetik yatkınlıkla birlikte, yanlış beslenme alışkanlığı ve hareketsizliktir. Günümüzde her 4 çocuktan biri ya fazla kilolu ya da obez kategorisindedir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza; doğru beslenme ve hareketli bir yaşam tarzı kazandırmak için elimizden gelen mücadeleyi vermekteyiz. Tüm Eğirdirli anne, baba ve çocuklarımızı diyabet hastalığından korumak için daha hareketli bir yaşama davet ediyoruz” dedi.