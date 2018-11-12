Eğirdir'de “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” sergisi

Isparta'nın Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesinde “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında kitap sergisi açıldı.

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap sergisi açıldı. Kütüphane Sorumlusu Bedriye Küçükkara, “Dünya Çocuk kitapları Haftası ülkemizde 1947 yılından beri kutlanmakta. Bu yıl 12- 18 Kasım tarihleri arasında kutlanacak hafta dolayısıyla, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden gönderilen yeni çocuk kitaplarından oluşan sergimizi açtık. Hafta boyunca açık olacak sergimizi gezen okuyucularımız beğendikleri kitapları da ödünç alabilecekler. Kütüphanemiz 24 bin 345 Kitap, 96 çeşit süreli yayın ve 17 adet bilgisayar ile okuyucularımıza hizmet vermektedir. Okuma zevkini geliştirmek Çocukların ve Gençlerin Kütüphanelere olan ilgisini artırmak için açtığımız sergimize herkesi bekliyoruz” dedi.