Eğirdir'de 'Farkındalık' oluşturan 4 Ekim etkinliği

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, ortaokul öğrencilerine giderek yok olan canlıların korunması konusunda bilgilendirme çalışması yapılarak, resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

düzenlenen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çeşitli okullarda etkinlikler düzenlendi.

Eğirdir Mustafa Çetinkaya ve Süleyman Demirel Orta Okullarında düzenlenen etkinlikler kapsamında

Orman Yüksek Mühendisi Ahmet Bayram tarafından bilgilendirme yapılırken, Isparta Hayvan Koruma Derneği tarafından açılan stantlarda da bilgilendirici broşür ve hediye dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde açılan ‘Bölgemiz ve Yaban Hayatı' konulu Resim Sergisi de büyük ilgi gördü.

Bayram: “Biz insanlar çoğalırken, dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor”

Etkinlikte, "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık" konularında slayt eşliğinde bilgilendirme yapan Orman Yüksek Mühendisi Ahmet Bayram, “Günümüzde, dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşıyor. 2050 yılında ise bu rakamın 10 milyara yaklaşacağı öngörülüyor. İnsanlar çoğalıyor ama bizim dışımızdaki canlı türleri için durum bunun tam tersi yönde azalıyor. Hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatının dengesini bozuyor ve yaban hayatı canlıları bir bir yok oluşa doğru sürükleniyor. Özetle, biz insanlar çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor” ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca, bu eğitimlerde öğrencilere, yaşam için gerekli olan hemen hemen her şeyin karşılanmasında doğaya ve onun çeşitliliğine muhtaç olunduğu, ancak doğal kaynaklara yönelik talep sürekli arttığı için, bitkilerin ve hayvanların yaşamları ve çeşitliliği tehdit altında olduğunun anlatıldığını ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

“Bölgemiz ve Yaban Hayatı” konulu resim sergisi açılışı

Bayram'ın sunumu sonrasında etkinlikler içerisinde yer alan“Bölgemiz ve Yaban Hayatı” konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilere çeşitli broşürler ile hayvanlar için hazırlanan mama kapları hediye edildi.