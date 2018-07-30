Eğirdir’de Klasik Müzik Festivaline muhteşem kapanış

Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl 02-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Klasik Müzik Festivali, eğitmen ve öğrencilerin final konseri Ayastefanos Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

Konserde bir ay boyunca öğrendiklerini sergileyen öğrencilerin yanı sıra eğitmenler de performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kapanış konserinde ayrıca festival boyunca yapılan geri dönüşüm atıkları toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi.

Konserde konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl "Dört yıldır gönüllü olarak Eğirdir’de olmadık bir şeyi kızım, torunum, hocalarımızın yardımlarıyla sürdürüyoruz. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi yeni hocalarımız geldi. Kiliseyi geçen yıllara göre daha hazır hale getirdik. Bugün finali yapıyoruz. Bu festivalin Eğirdir’e ve çocuklarımıza da öğretildikleri takdirde bir şeyler öğrenmelerini ve medeni cesaretlerini sağladığımız kanaatindeyim. Tabi ki hatalarımız vardır. Bunlar da zaman içinde gelişeceklerdir. Müzikten kazanacaklar, Müzikten öğretmen olacakları kanaatindeyim. Bir aydır emeği geçen belediye personellerimiz dahil herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu tür organizasyonların ilçemizde artması temennisi ile gelecek yıl ben yokum ama İnşallah festival devam eder" temennisinde bulundu.