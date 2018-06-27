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27 Haziran 2018 13:30

Eğirdir’de Klasik Müzik Kursları başlıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Klasik Müzik Festivali kursları 2 Temmuz’da başlıyor.

Eğirdir’de Klasik Müzik Kursları başlıyor

27 Haziran 2018 13:30


Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenecek olan ödüllü Klasik Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında Piyano, Keman, Flüt, Gitar çalma kursları 02 Temmuz - 28 Temmuz 2018 tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Kursla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Bölgemizdeki gençlerimizin klasik müziği yakından tanıyabilmeleri için 4 yıldır yaptığımız etkinliğimizde önemli sonuçlar aldık. Müzik öğrencileri için de eğitici ve yaratıcı olanakları sağlayabilmek öncelikli amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Herkesin müzik dinlemesini, müzikle buluşmasını, müzikle yaşamasını sağlayabilmek hevesiyle yola çıktık. Festivalde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda her şey gönüllülük esasına dayanarak yapılacak” dedi.




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