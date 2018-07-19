Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 16:27

Eğirdir’de Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Isparta’nın Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Standart Mimari Yerleşim Planı Çizimi ve İhtiyaç Analizi Hazırlama Çalışması" Çalıştayı düzenlendi.

Eğirdir’de Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

19 Temmuz 2018 16:27


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların eğitim ortamlarının geliştirilmesi kapsamında 16-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Çalıştay, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.


Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünden Eğitim Yöneticisi Uzman Öğretmen Ertuğrul Berk, başkanlığında yapılan çalıştaya değişik alanlarda Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Mimarlardan oluşan 20 kişilik ekip katıldı.


İlk gün yapılan açılıştan sonra çalışmalar aralıksız devam ederken İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Kış da, çalıştayı ziyaret ederek Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen katılımcılara başarılar diledi.


Okul Müdürü Meral Tepe, "Bakanlığımızın yapmış olduğu Standart Mimari Yerleşim Planı Çizimi ve İhtiyaç Analizi Hazırlama Çalışması okulumuzda başarılı bir şekilde geçmiştir. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen katılımcılar Eğirdir hakkında güzel izlenimlerle ayrılmışlardır. Bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç