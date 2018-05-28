Eğirdir’de ‘Sanat Günleri Etkinliği’

Eğirdir Kaymakamlığı’nın desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Sanat Günleri Etkinliği’ düzenlendi. Bağlar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Genç, öğrencilerle buluşarak Workshop (Doğal Boyamacılık) yaptı.
Genç, Bağlar Ortaokulundaki programın ardından Mavi Göl Mavi Göl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşarak, Workshop: Geleneksel Sanat Eğitimi konusunda konferans verdi.