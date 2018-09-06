Eğirdir’de şehit anneleri onuruna kahvaltı

Şehit anneleriyle bir araya gelen Bilge Akdaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Altay’ın eşi Aybüke Altay, kahramanlarımızın anneleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etme imkanı buldular.

Kahvaltının ardından Barla’yı gezen şehit anneleri, Bilge Akdaş ile vedalaşarak teşekkürlerini ilettiler.

“Milletimizin, devletimizin yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz”

Vatan için canlarını feda eden şehit annelerini ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Akdaş, “Bir insanın başına gelebilecek en büyük acıyı yaşadılar, kendi evlatlarını vatanımız için feda ettiler. Yüreklerindeki acıyı dindiremesek de her fırsatta bir araya gelerek milletimizin, devletimizin yanlarında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Onların duası bizlere güç veriyor. Davetimi kırmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.