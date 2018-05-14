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14 Mayıs 2018 09:42

Eğirdir’de şehit ve gazi ailelerine özel Anneler Günü kutlaması

Isparta Eğirdir’de ’Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında şehit ve gazi aileleri anneler günü nedeniyle ziyaret edildi.

Eğirdir’de şehit ve gazi ailelerine özel Anneler Günü kutlaması

14 Mayıs 2018 09:42


Eğirdir Kaymakamlığı’nın destekleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ’Yaşama Bağlanıyoruz, Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında ilçedeki şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Proje kapsamında düzenlenen ziyaretin ikincisi Anneler Günü dolayısıyla Eğirdir’e bağlı Çay ve Bağıllı Köylerinde gerçekleştirildi.


Ziyaretler kapsamında Gazi Ali Çelik ve eşi Fatma Çelik ile Şehit Bayram Şenol’un ailesi, annesi Ümmü Şenol ve Babası Durmuş Şenol evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Çeliköz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Gülnur Şahin ve projeye katılan aileler çocuklarıyla birlikte eşlik etti. Katılımcılar, gazi eşinin ve şehit annesinin Anneler Günü’nü kutlayıp, ellerini öptükten sonra çiçek ve hediyeler takdim etti.




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