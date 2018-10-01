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Eğirdir'de trafik kazası: 1 yaralı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında, Eğirdir Konya Karayolu üzerinde Bilal Ş. yönetimindeki 32 SP 108 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bilal Ş. olay yerine gelen ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

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