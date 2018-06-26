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26 Haziran 2018 14:23

Eğirdir’de “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu”

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu” düzenlendi.

Eğirdir’de “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu”

26 Haziran 2018 14:23


Bizim Eğirdir Platformu (BEP) Turizm Bakanlığı “Ön Büro” ve “Kat Hizmetleri “ Branşlarında “İşbaşı Eğitim Kursları” düzenliyor. “Ön Büro” branşında 19 kişiye “Kat Hizmetleri” branşında ise 17 kişiye eğitim verilecek.


Bizim Eğirdir Platformu Başkanı Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, "Bizim Eğirdir Platformu, 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde Eğirdir ve bölgesinin, VI. Göller Bölgesi Eko-turizm Gelişim Bölgesi içinde yer alması sebebiyle turizm değerlerinin ekonomiye kazandırılarak bu değerlerin nitelikli bir ürün olarak oluşturulması ve ilgili sektörlerle paylaşılmasına aracılık etmek amacıyla kurulmuş gönüllü sivil toplum kümesidir. BEP olarak amaçlarımızdan olan bölgemizde nitelikli ve niteliksiz işgücüne önemli çalışma fırsatlarının oluşturulmasına, yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine, gençlerin ve toplumun eğitimi ile yerel düzeyde modernizasyon sürecinin sağlanmasına yönelik hedefler koyduk. Bu çerçevede ilçemizde bulunan bakanlık ve belediye belgeli işletmelerde çalışan personellerimizin mesleki niteliklerinin arttırılması için “Ön Büro” ve “Kat Hizmetleri” eğitimi başlattık” dedi.




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