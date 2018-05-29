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29 Mayıs 2018 10:41

Eğirdir’de "Türk İşaret Dili Eğitimi”

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde "Türk İşaret Dili Eğitimi" düzenlendi.

Eğirdir’de

29 Mayıs 2018 10:41


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu tarafından "Türk İşaret Dili Eğitimi" kursunun ikincisi düzenlendi. Eğitimler Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Pelin Örde tarafından verildi. Örde, “Farkında olmak bizleri her daim bir adım öne iter. İyi ki bu ailenin bir üyesi de benim. Bu proje ile okulumuzda okuyan çoğu işitme engelli dostlarımıza ulaştık. Ve onların sesi olduğumuz için en güzel başarılara da böylelikle imza attık” dedi.


Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Çetin Meydan da eğitimi tamamlayan kursiyerlere başarı belgelerini takdim etti.




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