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29 Haziran 2018 13:30

Eğirdir’de Yelken Yaz Okulu Kursları başladı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde Yelken Yaz Okulu kursları başladı.

Eğirdir’de Yelken Yaz Okulu Kursları başladı

29 Haziran 2018 13:30


Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları kapsamında Eğirdir’de Yelken Yaz Okulu kursları açıldı. Yelken Antrenörü Şeref Ağartan, 08-15 yaş arası için açılan kursların Eğirdir Liman Tesislerinde başladığını söyledi. Yelken sporunu sevenleri kurslara beklediklerini ifade eden Ağartan, "Yelken Yaz Kurslarına Isparta merkez ve Eğirdir ilçesinden 05-18 yaş arası 80’e yakın sporcu çocuğumuz başvurdu. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13.00 - 15.00 saatleri arasında birinci grup, 15.00-17.00 saatleri arasında ikinci grup öğrencilerimize eğitim verilecek” dedi.


2 ay sürecek kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Yelken Antrenörü Şeref Ağartan, Yelken Yaz Okulu kurslarında kendisiyle birlikte Bölge Yelken Antrenörü Ahmet Şahan ve Eğirdir Belediyespor Yelken Şubesi Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen’in görev yaptığını, amaçlarının yelken sporuna yeni sporcular kazandırmak olduğunu belirtti.




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