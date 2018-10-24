Eğirdir'deki 6 köy muhtarından "Kovada yolu genişletilsin" çağrısı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Köprübaşı mevkinden Kovada Gölü'ne giden karayolu güzergahındaki sürücüler, yolun dar olması nedeniyle zor anlar yaşıyor. Yol güzergahındaki köy muhtarları söz konusu sıkıntıların giderilmesi adına mülki idari amir ve siyasilere çağrıda bulundular.

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan Boğazova bölgesindeki köy muhtarları, zaman içerisinde yolun birkaç defa asfaltlanması ile kodunun yükseldiğini, bahçelerden yola çıkan araç ve traktörler yanı sıra, karayolunda seyreden araçlar tehlikeli oluşturduğunu ilettiler.

Eğirdir Balkırı Köyü Muhtarı Hüseyin İnce, Kırıntı Köyü Muhtarı İbrahim Ünal, Eyüpler Köyü Muhtarı Tahir İnce, Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, Tepeli Köyü Muhtarı Mehmet Şahan ve Serpil Köyü Muhtarı Ahmet Kanlı, Köprübaşı mevkiinden Kırıntı Köyü'ne kadar olan kısmın, Kovada Kanalı kenarlarının ıslahı ile genişletilebileceğini belirttiler. Söz konusu yol ile Kovada kanalı arasında 6 – 10 metre aralığında atıl bir alan bulunduğunu kaydeden muhtarlar, bu alanın ve kanalın ıslahı ile Kovada Yolu'nun genişletilebileceğini dile getirdiler.

“Sürücüler zor anlar yaşıyor”

Başka bir alternatif olarak da kanalın karşı tarafındaki yolun ıslah edilip, kullanılabileceğini ifade eden muhtarlar, söz konusu yolda her geçen gün araç trafiğinin yoğunlaştığını, hatta 2 kamyonun yolda karşılaşması ile sürücülerin zor anlar yaşadığını anlattılar.

Muhtarlardan mülki idare ve siyasilere çağrı

Boğazova mevkiindeki köy muhtarları yaptıkları açıklamada, "Valimizin, milletvekillerimizin, kaymakamımızın söz konusu yolun genişletilmesi ve muhtemel kazaların önlenmesi için girişimlerini bekliyor, saygılar sunuyoruz" dediler.