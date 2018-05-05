Eğirdir’deki gaziler ve şehit ailelerine Çanakkale gezisi

Çanakkale’de Kilitbahir, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Tabyaları, Kocaseyit Heykeli, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Ertuğrul Koyu ve Zığın Dere Hastane Şehitliği’ni gezen Eğirdirli gazi ve şehit yakınları, 57.Alay Şehitliği’ndeki temsili ve gerçek şehitlerin yattığı tepede duygu dolu anlar yaşadılar.

Eğirdir’de görev yapan Orhangazi Kaymakamı Yılmaz’ı ziyaret

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi’nin destekleriyle 1 Mayıs 2018 Salı günü Eceabat’a giden gazi ve şehit yakınları, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra 3 Mayıs Perşembe günü Çanakkale’nin Orhangazi ilçesine geçerek, daha önce Eğirdir’de görev yapan Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Eğirdir’de kaymakamlık yaptığı dönemde Kaymakam Yılmaz ile son derece iyi anıları olduğunu ve uyumlu çalıştıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan, şehit aileleri ve gaziler, Yılmaz ile hasret giderdi.

Kaymakam Yılmaz ise ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, eski dostları kilometrelerce uzakta görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“Gurur verici”

Eğirdirli grup, Kaymakam Dr. Yılmaz ile görüştükten sonra Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ı da ziyaret etti. Başkan Neşet Çağlayan, Eğirdir’den gelen misafirlere teşekkür ederek, "Sizleri Orhangazi’de ağırlamak bizleri için son derece gurur verici" diye konuştu.

Çağlayan, Orhangazi ile ilgili misafirlerine bilgi aktarırken, konukları da Orhangazi’nin son derece güzel bir şehir olduğunu insanlarının misafirperverliğini de ayrıca görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.