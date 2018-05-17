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17 Mayıs 2018 14:56

Eğirdir’den dünyaya kiraz ihracaatı

Türkiye’de kiraz sezonunun erken başladığı İzmir Kemalpaşa’da yetişen ürünleri Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki işleme tesislerine getiren 2 özel firma, burada paketledikleri ürünleri yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç ediyor.

Eğirdir’den dünyaya kiraz ihracaatı

17 Mayıs 2018 14:56


Sezonun erken başladığı illerden temin ederek, Isparta’da işlenen Napolyon cinsi kirazlar, Rusya, Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda ve Çin gibi ülkelere ihraç edilerek Türkiye’ye ekonomik girdi sağlanıyor.


Mayıs ayı itibariyle İzmir’de başlayarak, sırasıyla Denizli, Isparta, Konya ve Mersin gibi illerde devam eden kiraz sezonu, Temmuz ayının sonuna kadar sürüyor.


Eğirdir ilçesinde toplanarak ihraç edilen kirazların, halen günde ortalama 2 tır dolayında yurt dışına gönderildiği belirtilirken, sezonun ortalarında bu miktarın ortalama 5 tıra kadar çıktığı kaydedildi.




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