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09 Temmuz 2018 15:59

Eğirdir’e yeni Turizm Danışma Noktası

Isparta Eğirdir’de halen hizmetine devam eden Turizm Danışma Bürosu’nun yanı sıra, yeni bir ’Turizm Danışma Noktası’ açılıyor.

Eğirdir’e yeni Turizm Danışma Noktası

09 Temmuz 2018 15:59


Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü bugün makamlarında ziyaret eden Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Abdullah Madenci, Eğirdir’in turizmdeki önemini vurgulayarak, Yeşilada yolu üzerinde yöresel ürünler ve el sanatları teşhir ve satış reyonunun bir bölümünde yeni bir Turizm Danışma Noktası açılacağını belirttiler.


Eğirdir’in en hareketli yerlerinden ve Yeşilada Yolu üzerindeki açılacak olan Turizm Danışma Noktası’nda, Eğirdir ve çevresine ait broşürler ve tanıtım materyallerinin bulunacağını açıklayan yetkililer, büroda görevlendirilecek bir memurun da, ilçeye gelen misafirleri bilgilendireceğini ifade ettiler.




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