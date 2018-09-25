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Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor

Isparta Eğirdir Belediyespor Yelken takımı 4.

Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışlarına katılmak için Tekirdağ'a gidiyor.


Eğirdir Belediyespor Yelken A takımı 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Tekirdağ'da yapılacak olan Uluslararası 4. Rodosto Cup Yelken Yarışlarına katılacak. Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan başkanlığında yarışlara katılacak kafilede Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şahan ile Eğirdir Belediyespor Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen görev yapacak.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası 4. Rodosto Cup Yelken Yarışlarına Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Ukrayna, Tunus ve Rusya olmak üzere 7 ülkeden 300 sporcu katılacak.


Yarışlarda Arif Aslantürk, İlke Dikmen, Aybars Kaya, Yunus Emre Karagöz, Elif Ilgaz Çam, Atakan Öğüt, Hamza Baş, Zeliha Nur Demirbaş, Zeliha Sevde Vural, Ahmet Sağlam, Mine Ertap ve Yaren Söylemez katılacak.

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